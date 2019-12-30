Школа юного филолога БГУ 3 января открывает новый образовательный сезон

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый образовательный сезон "Школы юного филолога" Белорусского государственного университета стартует 3 января на филологическом факультете. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Приглашаются все желающие учащиеся школ, гимназий и лицеев. "Программа занятий предусматривает изучение тем в зависимости от выбранного направления. Например, будущие филологи-русисты систематизируют свои знания по русскому языку и литературе. Юные китаеведы узнают об искусстве каллиграфии, китайском этикете, религии, традициях. Слушатели направления "итальянистика" изучат основы итальянского языка, культуру страны", - рассказали в пресс-службе.

С лекциями и мастер-классами для слушателей выступят преподаватели и аспиранты филологического факультета БГУ. С условиями и расписанием можно ознакомиться на сайте университета.-0-