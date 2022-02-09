Школа молодого китаеведа - 2022 посвящена 30-летию белорусско-китайских отношений

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ организует для студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений работу ежегодной Школы молодого китаеведа. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в институте.

"Школа молодого китаеведа - 2022, которая будет работать 11 марта, посвящена 30-летию установления белорусско-китайских отношений. Занятия школы пройдут на базе РИКК БГУ и будут состоять из пленарного заседания и секционных занятий", - отметили в учреждении.

В ходе пленарного заседания планируются выступления онлайн и офлайн перед участниками школы китайских и белорусских дипломатов по актуальным вопросам двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой. Будет также представлено видение представителями китайского экспертного сообщества и бизнеса основных ориентиров и направлений социально-экономического развития КНР в рамках обновленных подходов к продвижению инициативы "Один пояс, один путь". Кроме того, можно будет узнать оценку белорусскими специалистами состояния и перспектив торгово-экономического и кредитно-инвестиционного сотрудничества Беларуси и Китая.

Во время занятий Школы молодого китаеведа также предусмотрена работа тематических секций, которые в зависимости от сложности эпидемической обстановки будут организованы в очном или заочном форматах.

К примеру, работа одной из секций посвящается политическому и социально-экономическому развитию современного Китая. Речь пойдет о строительстве социализма с китайской спецификой, развитии и дальнейшем продвижении политики реформ и открытости, социальной политике и построении среднезажиточного общества, создании сообщества единой судьбы человечества.

На секции, посвященной истории белорусско-китайского сотрудничества, предстоит рассмотреть политический, дипломатический, гуманитарный, исторический аспекты развития взаимодействия, а также важность установления отношений доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества. Будут рассмотрены совместные действия в международных и региональных альянсах и организациях.

Отдельное внимание будет уделено теме белорусско-китайского торгово-экономического, кредитно-инвестиционного и регионального сотрудничества. В частности, на занятиях проанализируют структуру двустороннего товарооборота, приоритеты контактов в инвестиционной сфере, деятельность китайских банков и политику кредитования проектов в Беларуси, подходы к инфраструктурному строительству, а также пути повышения эффективности межрегиональных экономических связей, особенности финансирования при решении социальных и экологических вопросов в Китайской Народной Республике.

Деятельность Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" также станет темой работы одной из секций. На ней речь пойдет о подходах руководства Китая к продвижению этого проекта, о развитии китайского бизнеса в индустриальном парке, а также об энергетической и логистической инфраструктуре "Одного пояса, одного пути".

Кроме того, большое внимание будет уделено взаимодействию между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой в гуманитарной области. В частности, речь пойдет о развитии туризма, межкультурных коммуникациях, образовании и межвузовском научно-гуманитарном сотрудничестве, изучении Беларуси в вузах Китая. В центре внимания будут в том числе взаимные исследования национальных традиций двух государств.

Участники Школы молодого китаеведа - это интересующиеся Китаем студенты, магистранты и аспиранты белорусских вузов.

Республиканский институт китаеведения имени Конфуция Белорусского государственного университета был создан в соответствии с Соглашением между Государственной канцелярией Китайской Народной Республики по распространению китайского языка за рубежом (Ханьбань) и Белорусским государственным университетом, которое было подписано 5 июля 2006 года.-0-