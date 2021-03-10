10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа молодого китаеведа стартует 12 марта в БГУ. Мероприятие организуется в очно-дистанционном формате с целью развития белорусской школы китаеведения, а также содействия молодым ученым в проведении исследований о Китае. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками форума станут более 70 студентов, магистрантов и аспирантов республиканских вузов и исследовательских учреждений. Также в качестве экспертов научной конференции выступят китайские ученые из Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук, Центра изучения Беларуси при Восточно-китайском педагогическом университете, Генерального консульства Беларуси в Шанхае. Они обсудят приоритетные направления исследования современного Китая и актуальные задачи формирования белорусской школы китаеведения", - рассказали в пресс-службе.

В рамках программы Школы молодого китаеведа предусмотрена работа пяти тематических секций. Состоится обсуждение целей и основных направлений развития экономического и научно-технического потенциала Китая XXI века, приоритетов сотрудничества и межкультурной коммуникации Беларуси и КНР. Также исследователи и эксперты рассмотрят инициативу "Пояс и путь" и концепцию "Сообщества единой судьбы человечества".

По результатам работы форума планируется выпуск сборника научных статей. Организатором мероприятия выступает Республиканский институт китаеведения имени Конфуция БГУ.-0-