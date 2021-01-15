15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа молодого журналиста работает в БГУ. Она направлена на знакомство абитуриентов с будущей профессией, а также получение ими новых знаний о работе журналиста. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Приглашаются учащиеся 9-11-х классов школ, лицеев и гимназий со всей Беларуси. В рамках программы ребята познакомятся с экспертами медиасферы. Будущие студенты освоят азы написания журналистских материалов различных жанров и получат рекомендации от преподавателей журфака по публикации текстов в СМИ", - рассказали в пресс-службе.

Занятия проходят каждую третью субботу месяца на факультете журналистики БГУ (ул. Кальварийская, 9, ауд. 414). Обучение бесплатное и продлится до мая. "В эту субботу, 16 января, молодые журналисты познакомятся с заведующей кафедрой телевидения и радиовещания Алесей Кузьминовой и доцентом кафедры периодической печати и веб-журналистики Александром Градюшко. Преподаватели факультета расскажут о специфике своего профиля и личном профессиональном опыте", - отметили в вузе.

По окончании обучения участники получат сертификат, который станет бонусом при поступлении на факультет журналистики БГУ.-0-