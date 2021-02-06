Школа навсегда останется для выпускников вторым домом - Карпенко

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа навсегда останется для выпускников вторым домом, где получают знания и обретают друзей, заявил министр образования Игорь Карпенко. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования, сообщает БЕЛТА.

"Школьные годы - это замечательное время в жизни каждого человека. Со школой связано много интересного, ведь многие вещи впервые узнаешь именно здесь", - сказал Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что в школе зарождаются основы поведения в обществе, основы наших принципов и амбиций. "Здесь воспитывается самостоятельность и ответственность за свои поступки, - добавил он. - Каждый год школа выпускает своих учеников, все разъезжаются по разным городам, у каждого из них начинается своя жизнь. Но как бы там ни было, школьные двери всегда будут открыты для каждого выпускника. Школа навсегда останется вторым домом, где все получают знания, обретают друзей".

Традиционно в первую субботу февраля в Беларуси проходят встречи выпускников.-0-