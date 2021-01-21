Школа призвана помочь учащимся правильно понять важные события войны - Емельянчик

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа призвана помочь учащимся правильно понять важные события Великой Отечественной войны, заявила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА консультант управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Лариса Емельянчик.

"Воспитание молодежи на примере военных и трудовых подвигов народа в годы Великой Отечественной войны всегда рассматривалось педагогами учреждения образования как одно из приоритетных направлений воспитательной работы. Формирование ценностного отношения к историческому прошлому - основа гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодого поколения, - сказала Лариса Емельянчик. - Каждое новое поколение по-своему осмысливает страницы военной истории. Школа призвана помогать своим воспитанникам правильно понять важные события военного лихолетья, сохранить память о великом подвиге нашего народа. Огромный воспитательный потенциал заложен непосредственно в учебной деятельности".

К сожалению, сегодня мы сталкиваемся с попытками переписать историю в конъюнктурных политических целях, обесценить вклад советского народа в мировую Победу над фашизмом. Основой в противостоянии фальсификациям является историческая наука. "Изучению Второй мировой войны в учреждениях общего среднего образования уделяется большое внимание. Программами по учебным предметам "Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь", "Всемирная история", "История Беларуси" предусмотрено изучение данных вопросов в IX и X классах. Вопросы по истории Великой Отечественной войны также включены в билеты для проведения обязательного выпускного экзамена по учебному предмету "История Беларуси" (XI класс). В 2020/2021 учебном году стали использоваться обновленные программы и пособия по предметам "Всемирная история", "История Беларуси" для X класса, а к 2021/2022 учебному году будут обновлены для XI класса, в содержание которых будут включены новейшие исследования исторической науки", - отметила консультант управления.

Подробно ознакомиться с историческими событиями Второй мировой войны, героизмом и мужеством советского народа учащиеся могут на факультативном занятии "Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны)" в X классе. В настоящее время обновлено учебно-методическое пособие по данному курсу.

Особо значимым и масштабным стало проведение в учреждениях образования мероприятий гражданской, героико- и военно-патриотической направленности, объединенных темой Великой Победы. "В рамках юбилейной даты в учреждениях образования проводилась республиканская акция "Беларусь помнит", которая объединила более 450 тыс. обучающихся всей страны и мероприятия республиканской героико-патриотической акции "Великой Победе - 75!", в которых участвовал практически каждый школьник и студент. В 2020 году участниками акции в рамках республиканского конкурса "Войны священные страницы навеки в памяти людской" проводилась поисковая работа по исследованию жизни и деятельности участников Великой Отечественной войны, партийных деятелей, партизан, подпольщиков, которые связали свою жизнь с профессией педагога", - подчеркнула Лариса Емельянчик.

Она добавила, что 104 учреждения образования Беларуси носят имена личностей, которые проявили себя в ратном деле и внесли неоценимый вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне. -0-

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