Школа уделяет особое внимание формированию информационной культуры учащихся - эксперт

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школа уделяет особое внимание формированию информационной культуры учащихся, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования Елена Михалевич.

"Актуальная проблема современности - социализация детей и подростков в условиях стремительно нарастающих информационных потоков, прежде всего в электронном пространстве. Интернет, ставший естественной коммуникационной средой для подрастающего поколения, оказывает безусловное влияние на мировоззрение и поведение школьников. Эта среда наполнена полезной информацией и одновременно выступает каналом трансляции рисков социализации. В учреждениях образования этому уделяется большое внимание. Работа классного руководителя по сопровождению учащихся в интернет-пространстве включает в себя в первую очередь изучение их способностей и интересов, создание условий по их реализации. Это одно из важных условий профилактики любого рода зависимости. Важное значение отводится формированию информационной культуры среди учащихся, которая включает способность отбирать качественную информацию, умение оценивать ее достоверность, дифференцировать своих собеседников", - сказала Елена Михалевич.

Досуг ребята нередко проводят в интернете. "Надо просто понять истинные потребности детей. Поэтому в учреждениях образования создаются все условия, чтобы они могли с интересом и пользой проводить свободное время. Это и объединения по интересам различной направленности, конкурсы, экскурсии и другие воспитательные мероприятия", - отметила начальник управления.

Елена Михалевич подчеркнула: все большую актуальность сегодня приобретает создание и развитие внутрисетевого взаимодействия. "Многие классные руководители контактируют с детьми в социальных сетях, что дает им возможность влиять на информационную культуру ученика, формировать ее. Педагоги стараются донести до родителей, что главным фактором, благодаря которому возникает интернет-зависимость у подростков, включая игровую, является нехватка живого общения с реальными людьми, близкими, семьей. Только совместными усилиями мы можем защитить наших детей от негативного влияния виртуального пространства", - добавила она.-0-

Фото Андрея Покумейко

Минобразования: важно научить детей правильно оценивать информацию "Они должны правильно оценивать ту информацию, которая поступает из любых источников: газеты, телевидения, интернета", - сказала начальник управления информационных образовательных технологий Национального института образования Министерства образования Ирина Харевич.

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