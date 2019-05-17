Школе в Калининградской области присвоено имя белоруса Алексея Круталевича

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Школе №2 города Гвардейска Калининградской области России присвоено имя участника Великой Отечественной войны белоруса Алексея Круталевича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства Беларуси в России.

На торжественном мероприятии присутствовали руководители правительства Калининградской области, Министерства образования региона, местных органов власти, представители ветеранских и общественных организаций, родственники ветерана, руководство школы и учащиеся. В обновленном школьном музее создан специальный стенд, посвященный Алексею Круталевичу.

Алексей Круталевич родился 22 ноября 1924 года в деревне Коркать Могилевского района. Во время войны находился в составе партизанской бригады №122 им.Липского, дислоцированной в Белыничском районе. После освобождения Беларуси в 1944 году партизаны бригады вошли в состав регулярной армии. Воевал на 2-м и 3-м Белорусских фронтах, участвовал в штурме Кенигсберга (нынешний Калининград) и Тапиау (нынешний Гвардейск). В послевоенное время служил в рядах МВД, вышел в отставку в звании подполковника. Являлся почетным жителем Минска, Калининграда и Гвардейска. Ушел из жизни в 2017 году.-0-

Фото посольства Беларуси в России