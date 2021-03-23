23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьная лига открытой олимпиады по мировой экономике стартует в БГУ. Мероприятие направлено на выявление и поддержку одаренной молодежи, повышение качества экономического образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"К участию приглашаются ученики 10-11 классов белорусских школ. Выступления оценят в командном зачете. Заявки принимаются в электронном формате до 11 апреля", - рассказали в пресс-службе.

Школьная лига включает заочный отборочный и финальный этапы. В первом туре необходимо решить бизнес-задачу, связанную с международной экономической деятельностью белорусских компаний. Лучшие предложения конкурсанты представят в финале. Дополнительно в этом году в заочном туре для проверки финансовой грамотности и знаний об основах экономики старшеклассники выполнят онлайн-тест на английском языке.

Заочный этап состоится с 12 по 30 апреля, финальный - 5 мая. Во время олимпиады запланированы встречи и мастер-классы с экспертами в области международного бизнеса и мировой экономики.

Победителей наградят дипломами и ценными призами. Лучшие конкурсанты примут участие в международной олимпиаде школьников по мировой экономике, которая пройдет с 26 июля по 1 августа в Риге (Латвия).

Организует олимпиаду факультет международных отношений БГУ при поддержке Национального банка Беларуси. Мероприятие впервые было проведено в 2017 году с участием 72 школьников в индивидуальном зачете и 69 команд.-0-