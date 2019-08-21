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21 августа 2019, 15:33

Школьная мода: что нравится детям и сколько это стоит родителям

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 школьных базаров, ярмарок, расширенных распродаж к школьному сезону по всей стране, сотни моделей одежды, обуви, ранцев, рюкзаков - сезон подготовки к новому учебному году в самом разгаре. Торговые объекты, да и сами производители стараются помочь родителям сориентироваться в этом калейдоскопе, например, демонстрацию коллекции одежды делового стиля для учащихся от ЗАО "Калiнка" организовали сегодня на площадке ТЦ "На Немиге", передает корреспондент БЕЛТА.

Прохожие и покупатели торгового центра заинтересованно останавливались, чтобы посмотреть, как юные модели в белоснежных блузках и водолазках (этот тренд, кстати, уже который сезон не теряет актуальности и для взрослого делового стиля) в сочетании с юбками, брюками, сарафанами или же в аккуратных платьях, брючных костюмах дефилировали вокруг фонтана в уютном дворике. Бело-сине-черную гамму время от времени разбавляла клетка, прямые силуэты сменялись полусолнцами юбок и плиссировкой, накладные карманы, вышивка, тесьма, кружевной отложной воротник, воздушное жабо дополняли лаконичные образы и крой. Все в лучших традициях официально-делового стиля, но так, чтобы ребенок мог выделиться и чувствовал себя комфортно в школе.

Всего в нынешней коллекции швейного предприятия концерна "Беллегпром" более 150 моделей делового стиля для девочек и мальчиков. Модели можно бесконечно комбинировать и создавать новые образы.

"Нам такая одежда нравится - легкая, удобная, приятная на ощупь. Кое-что из "Калiнкi" у нас есть", - поделились впечатлениями от коллекции юные модели театра мод "Вершина". Девочки признались, что вернуться во времена, когда была школьная форма (шерстяное платье с передником), им бы не хотелось. Лучше иметь возможность меняться, быть разными каждый день. У модницы-семиклассницы Миланы Горленко, например, в школьном гардеробе три юбки, два платья и разные варианты блузок и водолазок. К платьям тяготеют и ровесница Миланы Настя Гулякевич, и Даша Лукьянчик, только перешедшая в четвертый класс. Брюки и юбки чередует шестиклассница Юля Воронько. Темные цвета, по мнению девочек, - это практично. И стройнит.

На первый взгляд кажется, потребности мальчиков на фоне девичьей переборчивости меркнут. Но это опровергает многодетная мама Зинаида Кольцова. Из пятерых детей в школу у нее ходят пока только двое. И чтобы одеть и обуть старшего мальчика к этому учебному году, женщине пришлось потратить около Br500, в то время как на младшую девочку ушло порядка Br300. "Что тут скажешь - мальчики у нас в цене, - вздыхает мама. - Но, может, все дело в том, что дочка пока маленькая, не такая требовательная, ей можно купить что-то из прошлогодней коллекции, на распродаже. А вот сыну надо одеться по моде". Несмотря ни на что Зинаида Кольцова на детях не экономит: акциями и скидками, конечно, пользуется (особенно, если речь идет о покупке обуви), но при выборе главным критерием остается качество. "К счастью, дети носят вещи аккуратно, особенно старший Кирилл. Но перед каждым учебным годом все равно надо докупать рубашки и брюки, обновлять их в течение года", - добавила женщина.

Почти в полной готовности к школе и семья Пименовых. Мама Татьяна с дочкой Юлей как раз выходили из торгового центра с покупкой - парой туфель "Марко" - и задержались посмотреть дефиле. "С одеждой мы уже разобрались, остались мелочи, - рассказала женщина. - Выбираем обычно наших производителей, пользуемся скидками. Плюс кое-что нам передают по-наследству старшие племянницы. В этот раз собрали Юлю, потратив около Br400".

Тех же, кто пока не собрал полный школьный комплект, ждут очередные ярмарки и распродажи. В Минске ближайшая расширенная продажа товаров школьного ассортимента будет организована в Культурно-спортивном центре БЖД 23 и 24 августа.-0-

Фото Оксаны Манчук

Теги
дети мода торговля школы
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