Школьник реализует в БГУ экологический проект по переработке отходов лесной промышленности

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятиклассник средней школы №4 Рогачева Андрей Мамаев реализует экологический проект на базе НИИ физико-химических проблем БГУ. Такое право школьник получил благодаря победе в конкурсе "Экоидеи - в жизнь", который состоялся в ходе Международного студенческого экологического конгресса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Юный ученый представил инициативу "Получение высокоактивных микро- и мезопористого углей из отходов деревообрабатывающей промышленности". Андрей Мамаев предлагает получать из опилок, стружки, щепы и коры высокоактивный уголь и использовать его для поглощения из сточных вод крупных молекул, красителей, токсичных и радиоактивных веществ. Небольшая стоимость и качественные показатели нового продукта позволят прибыльно производить его в Беларуси и успешно перерабатывать отходы лесной промышленности", - рассказали в пресс-службе.

Фото БГУ

Над проектом Андрей Мамаев начал работать во время учебы в Национальном детском технопарке на химическом факультете БГУ. Школьник продолжит реализацию своей экоидеи под руководством заведующего лабораторией растворов целлюлозы и продуктов их переработки НИИ ФХП Дмитрия Гриншпана.

В финале конкурса "Экоидеи - в жизнь" были представлены еще четыре авторских и командных проекта. Их авторами выступают студенты БГУ и учащиеся Минского государственного колледжа сферы обслуживания, столичных средней школы №153 и гимназии №16. Это идеи по утилизации мусора, биологический метод очистки почв от нефтепродуктов, трекеры полезных экологических привычек. Все разработчики получат помощь в реализации инициатив от спонсоров мероприятия.-0-