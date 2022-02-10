Школьникам предложили поучаствовать в международном конкурсе сочинений эпистолярного жанра

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10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы могут принять участие в молодежном конкурсе сочинений эпистолярного жанра Всемирного почтового союза, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта". Национальный этап международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, проводимого под эгидой Всемирного почтового союза, "Белпочта" организует уже 26-й раз. Ежегодно на него присылают более 1,5 тыс. сочинений из всех уголков Беларуси. "Творческий конкурс помогает осознать и оценить ту важную роль, которую играет почтовая связь в современном обществе, а также развивает желание писать письма своим друзьям, родным и близким. Конкурс побуждает молодежь задуматься над простыми, но важными вещами и изложить свои мысли, рассуждения, чувства и переживания на бумаге", - рассказали на предприятии. Принять участие в конкурсе приглашаются учащиеся учреждений образования Беларуси в возрасте от 9 до 15 лет. Для этого им необходимо написать сочинение на тему "Напишите письмо какому-нибудь влиятельному лицу, объяснив, почему и как следует действовать в связи с климатическим кризисом". "Сочинение должно быть написано от руки на русском или белорусском языке и соответствовать заявленной теме, а также представлять собой работу, написанную специально для участия в конкурсе и никогда ранее не публиковавшуюся. Оригинал сочинения может содержать иллюстрации кандидата. Объем написанного сочинения не должен превышать 800 слов", - пояснили в "Белпочте". Работы принимаются до 20 марта. Итоги конкурса будут подведены в мае. Сочинение, занявшее первое место в национальном этапе конкурса, будет направлено в ВПС для дальнейшего участия на международном уровне. В "Белпочте" напомнили, что за время участия в конкурсе сочинений эпистолярного жанра белорусские ребята получили две золотые медали в 2003 году и 2020 году, две серебряные - в 2008 году и 2010 году и одну бронзовую - в 2009 году.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!