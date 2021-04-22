Школьники 28 стран принимают участие в Международной Менделеевской олимпиаде по химии

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проходит в эти дни в онлайн-формате. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.

Участниками олимпиады стали более 140 школьников из 28 стран, в том числе Беларуси, Украины, России, Болгарии, Турции, Китая, Израиля, Австрии, Сербии, Грузии. Юным химикам предлагается пройти два теоретических тура. В первом необходимо решить 8 задач за 5 часов. Второй тур не является обязательным и предусматривает решение за то же время 15 задач повышенной сложности. Все задания олимпиады касаются основных разделов химии: неорганической, органической, аналитической, физической, а также науки о живом и полимерах.

Белорусскую команду представляют семь одиннадцатиклассников из гимназий и лицеев Гродно, Минска и Минской области. Такого права они удостоены за победу в заключительном этапе Республиканской олимпиады школьников по химии.

Подведение итогов и награждение победителей пройдет 26 апреля в онлайн-формате. Дипломы участникам будут высланы по почте.

Рабочими языками химического состязания являются русский и английский. Организаторами олимпиады выступают Министерство образования Беларуси, БГУ и МГУ им. М.В.Ломоносова.

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проводится ежегодно и является преемницей Всесоюзной химической олимпиады, которая стартовала в 1967 году. Свое название олимпиада получила в честь великого русского химика Д.И.Менделеева.

С 2004 года в Менделеевских олимпиадах кроме школьников стран СНГ и Балтии начали принимать участие команды Болгарии, Македонии и Румынии, с 2012 года к олимпиаде присоединились Венгрия, Турция и Саудовская Аравия. В 2016 году впервые в олимпиаде участвовали команды Израиля, Монголии и Нигерии. С 1997 года и по 2020-й оргкомитет олимпиады возглавлял декан химического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН Валерий Лунин. С 2021 года этот пост и руководство олимпиадой принял член-корреспондент РАН Степан Калмыков. В состав оргкомитета и методической комиссии входят профессора и преподаватели ведущих вузов, а также учителя химии общеобразовательных школ стран-участниц.-0-