Школьники Беларуси приступят к занятиям с 20 апреля

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17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьники приступят к занятиям с 20 апреля, сообщил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.
"С понедельника начнется образовательный процесс в системе общего среднего образования", - сказал Игорь Карпенко.
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Минобразования пока не планирует переносить окончание учебного года
"Мы внимательно рассматриваем разные сценарии развития событий. Окончание учебного года переносить пока не планируется", - сказал Игорь Карпенко.
Караник: все работают на безопасность школьников и непрерывность учебного процесса
Министр здравоохранения Владимир Караник ответил на вопрос о начале учебы в школах со следующей недели. "Все работают на то, чтобы обеспечить безопасное пребывание и при этом сохранить непрерывность учебного процесса", - сказал он.
Более 70 тыс. тканевых масок пошили учащиеся учреждений профтехобразования
"Мы помогаем разгрузить профессиональных швей предприятий легкой промышленности для выполнения более серьезной работы, требующей больших знаний и усилий", - сказал министр образования Игорь Карпенко.