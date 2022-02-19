Школьников приглашают к участию в конкурсе к Году исторической памяти

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурс эссе "Пуцявінамі беларускага пісьменства" проходит в БГУ. Мероприятие приурочено к Году исторической памяти и направлено на приобщение школьников к историко-культурным ценностям Беларуси, а также популяризацию и расширение сферы использования белорусского языка, профессиональное самоопределение и развитие творческих способностей учащихся. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

К участию приглашаются школьники 10-11 классов учреждений общего среднего образования. Конкурсантам на выбор предлагается широкая тематика. Это могут быть эссе-впечатления о знаковых памятниках древней белорусской письменности; деятельности наших первопечатников и просветителей, авторов первых изданий поэзии и прозы ХІХ-начала ХХ столетия; встречах с писателями-земляками и посещении выставок и книжных экспозиций. Допускается написание работ на другую литературную тематику.

Рассказы нужно подготовить на белорусском языке объемом не более четырех страниц печатного текста.

Материалы принимаются до 31 марта включительно по электронному адресу журнала "Роднае слова": konkurs@rod-slova.by. В заявке обязательно следует указать фамилию, имя, отчество автора, название и телефон учебного заведения, класс, почтовый и электронный адреса, а также данные и должность руководителя.

Всех участников конкурса пригласят 8 апреля на церемонию объявления и награждения победителей. Мероприятие состоится на филологическом факультете. В этот день школьники смогут также принять участие в очном тренинге по белорусскому языку и литературе, викторине "Филология и Я". Кроме этого, старшеклассников проконсультируют преподаватели-филологи по улучшению содержания творческих работ.

Организаторами конкурса эссе выступают филологический факультет БГУ и журнал "Роднае слова". Сотрудничество между ними имеет длительную историю, последним совместным проектом стал юбилейный выпуск издания к 100-летию БГУ. -0-