Школьников приглашают поучаствовать в конкурсе научно-исследовательских краеведческих работ

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр экологии и краеведения дал старт республиканскому конкурсу научно-исследовательских краеведческих работ учащихся. Такая информация размещена в Telegram-канале Министерства образования и на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

Основная цель конкурса - развитие научно-исследовательской краеведческой деятельности в стране в качестве одного из главных факторов повышения эффективности и качества образования и всестороннего развития личности.

К участию приглашаются учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования в возрасте 13-17 лет. Свои работы они могут представить в номинациях "Гісторыя роднага краю", "Культурная спадчына" и "Геаграфічнае краязнаўства".

Работы принимаются по апрель 2021 года. Итоги конкурса будут подведены во время научно-практической конференции.

Организаторами конкурса выступают Министерство образования и Республиканский центр экологии и краеведения.-0-