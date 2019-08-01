Школу молодого лидера ЕАЭС организуют на форуме "Евразийская неделя"

1 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Школа молодого лидера ЕАЭС откроется на форуме "Евразийская неделя" в сентябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Молодежная повестка будет в центре внимания IV Международного выставочного форума "Евразийская неделя", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке (Кыргызстан), - отметили в пресс-службе. - Особую актуальность теме придает создание Молодежного совета при Евразийской экономической комиссии для регулярного взаимодействия с объединениями молодых дипломатов министерств иностранных дел государств - членов Евразийского экономического союза".

"В этом году Евразийский экономический союз отмечает пятилетие подписания Договора о ЕАЭС. Наш союз - молодое региональное объединение. Считаю, что в его деятельность необходимо активно вовлекать молодых специалистов. Мы придаем большое значение сохранению интеллектуальных ресурсов ЕАЭС и усилению роли молодежи в евразийской интеграции в связи с формированием общества знаний, где основной бизнес-процесс - не производство товаров, а производство новых знаний", - сказал председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

Школа молодого лидера ЕАЭС направлена на укрепление взаимодействия молодежи стран союза, повышение образовательного уровня молодого поколения, поиск новых возможностей для реализации молодежных инициатив, обсуждение перспектив обучения и трудоустройства. Каждый участник сможет погрузиться в различные аспекты деятельности ЕАЭС, узнать об актуальных направлениях его развития и возможностях, которые он открывает для молодых.

"Для нас важно, чтобы молодые люди в будущем связали свою профессиональную карьеру именно с нашим экономическим объединением и стали евразийской элитой, - подчеркнул Тигран Саркисян. - В рамках "Евразийской недели" запланирован ряд молодежных мероприятий по поддержанию идеи евразийской интеграции, ведь успех союза зависит от того, кто будет носителем нашей идеи".

На форуме Тигран Саркисян встретится с молодыми лидерами ЕАЭС, которые смогут напрямую задать председателю Коллегии ЕЭК интересующие их вопросы, а также представить свои идеи и мысли о перспективах союза. Одним из мероприятий школы станет бизнес-игра для молодых лидеров ЕАЭС "Создай свою евразийскую компанию", которая позволит им проявить себя под кураторством представителей Евразийской экономической комиссии. Выполнить полученные от кураторов задания молодым лидерам поможет посещение мероприятий деловой программы.

Молодежный трек включает презентацию образовательных программ вузов ЕАЭС по евразийской тематике, а также исследований, которые ведутся на эту тему в вузах.

Форум "Евразийская неделя" - ежегодное мероприятие, организуемое странами ЕАЭС и ЕЭК. Решение о его проведении приняли в мае 2015 года главы правительств государств - членов союза. Мероприятие включает деловую и выставочную части. Впервые форум состоялся в октябре 2016 года в России на площадке Московского международного форума "Открытые инновации". Второй форум прошел в августе 2017 года в Астане (Казахстан), на площадке ЭКСПО и был внесен в список 18 наиболее значимых мероприятий деловой части Всемирной выставки. В 2018 году "Евразийская неделя" прошла в Ереване (Армения) и собрала около 3100 посетителей, представляющих бизнес, государственные структуры и экспертное сообщество государств ЕАЭС, Сингапура, Европейского союза, Республики Корея, Чили, Вьетнама, Египта, Ирана и других стран.-0-