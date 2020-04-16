Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий на удаленке

Во время онлайн-конференции

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы будут самостоятельно принимать решения о формате домашних заданий в случае удаленного обучения, сообщила начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Каждое учреждение образования с учетом своих возможностей и специфики принимает решение о том, каким образом ребенок будет получать домашние задания, как и по каким каналам будет налажена обратная связь с учителем", - отметила Ирина Каржова.

То же самое касается выставления отметок - текущей, четвертной, годовой (по итогам четырех четвертей).-0-

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