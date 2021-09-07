"Школы юных" открывают новый образовательный сезон в БГУ

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Школы юных БГУ" открывают новый образовательный сезон. Их деятельность направлена на углубленное изучение школьных предметов, знакомство с образовательной и научной базой факультетов БГУ, профориентационную работу с абитуриентами и их подготовку к поступлению в высшие учебные заведения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Запланирована работа 18 предметных школ. Учащихся 5-11 классов ждут в школах юного химика при химическом факультете и "Квант" при физическом факультете. Филологический факультет приглашает учеников 7-11 классов в школу юного филолога, где можно улучшить свои знания в области иностранных языков, познакомиться с основами теории литературы и фольклористики, изучить культуру разных стран.

Углубить знания по истории и подготовиться к участию в различных конкурсах и олимпиадах школьникам помогут преподаватели школы юного историка при историческом факультете. Для учащихся 8-11 классов организуют школу юных географов, геологов, краеведов на факультете географии и геоинфоматики и школу юных экономистов при экономическом факультете.

На механико-математическом факультете учащиеся 5-11 классов смогут пройти школу юного математика. Для школьников 7-11 классов и студентов вузов будет функционировать Академия веб-образования. Здесь ребята научатся основам дизайна и проектирования сайтов, разработки мобильных приложений и др. Кроме того, в дистанционной математической школе участникам олимпиадного движения помогут подготовиться к математическим состязаниям различного уровня.

Учащихся 9-11 классов приглашают развить навыки медиаспециалиста в школе молодого журналиста при факультете журналистики. В школе юного биолога на биологическом факультете ребята на повышенном уровне пройдут учебный предмет "биология" и подготовятся к олимпиадам.

Познакомиться с историей духовной культуры и развить навыки критического мышления приглашают в школу юного философа "Пайдейя" при факультете философии и социальных наук. Учебный центр БГУ "Шаг в будущее" Центра информационных ресурсов и коммуникаций поможет будущим абитуриентам в подготовке к поступлению на специальности IT-сферы.

На ФМО у старшеклассников есть возможность пройти обучение в школах будущего логиста-международника, будущего таможенника и экономиста-международника.

Также для учеников выпускных классов будет работать при факультете радиофизики и компьютерных технологий школа радиофизики. "ЮНИ-Центр-XXI" ФПМИ для учащихся 1-11 классов организует очные и очно-заочные школы юных математиков и информатиков.-0-