28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школы получат в этом году 1 тыс. интерактивных сенсорных систем, а по обновленным программам будут обучаться учащиеся с 1-го по 9-й класс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила журналистам заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования Ирина Каржова, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2019 году продолжается централизованное оснащение учреждений общего среднего образования современным оборудованием для учебных кабинетов химии и биологии. В учреждения образования будет поставлена 1 тыс. интерактивных сенсорных систем. Все это способствует повышению качества образования", - пояснила Ирина Каржова. Централизованная поставка подобного оборудования начата с 2013 года, с тех пор оснащены свыше 600 кабинетов физики и более 360 кабинетов химии, с 2019 года подобное оборудование поступает в кабинеты биологии.

Свои двери с началом учебного года откроют для школьников немногим более 3 тыс. учреждений общего среднего образования. "К занятиям приступят около 1,03 млн учащихся, из которых 115 тыс. - первоклассники. Отрадно отметить, что уже на протяжении нескольких лет количество учащихся в школах увеличивается, в том числе и количество первоклассников", - сказала Ирина Каржова. Она также констатировала, что практически всем школам уже подписаны паспорта готовности. По ее словам, все учреждения общего среднего образования укомплектованы педагогическими кадрами - это свыше 90 тыс. учителей.

Ирина Каржова также напомнила, что в 2019/2020 году завершается переход на новые учебные программы на второй ступени общего среднего образования. "Они вводятся в девятом классе и уже в 2019/2020 учебном году по обновленным учебным программам будут обучаться с 1-го по 9-й класс. Окончательный переход на новые учебные программы будет завершен в 2021/2022 учебном году", - рассказала представитель Минобразования. Она отметила, что основы безопасности жизнедеятельности как предмет будут изучаться во 2-5-х классах - чтобы разгрузить школьников.

Ирина Каржова подчеркнула, что в 8-9-х классах предусмотрена возможность изучать предметы на повышенном уровне - как в средней школе, так и в гимназиях. Продолжается реализация профильного обучения в 10-11-х классах, с этого года открываются классы спортивно-педагогической направленности.

В этом учебном году продолжится и организация профессиональной подготовки для учеников 10-11-х классов, которые изучают все предметы на базовом уровне. В прошлом году профессиональная подготовка была предоставлена 21 тыс. десятиклассников. Ожидается, что в этом году цифра составит около 42,5 тыс. Перечень для подготовки включает около 100 профессий.

Заместитель директора Национального института образования Минобразования Людмила Романовская более подробно рассказала об обновленных учебных программах: "Например, ранее тригонометрия изучалась и в 8-м, и в 9-м классе. По мнению учеников, педагогов, родителей, она была несколько сложна для восьмиклассников. Теперь ребята изучают ее только в 9-м классе. Некоторые литературные произведения перенесены - например, "Мертвые души" Гоголя из программы 9-го класса перекочевали в программу 10-го". Также устранены нестыковки в программах по математике и физике, во всех без исключения учебных программах сокращен перечень терминов и понятий, которые обязательны для усвоения.

Преподавание биологии также претерпело изменения. "В прошлом году мы получили консолидированное мнение педагогов о том, что есть необходимость пересмотреть количество лабораторных и практических работ. После детального обсуждения и тщательной проработки было принято решение, что часть лабораторных работ следует перенести в демонстрационные опыты. И в 2019/2020 учебном году семиклассники будут заниматься по учебной программе, откорректированной с учетом такого образовательного запроса", - рассказала Людмила Романовская. То же касается и программы по географии, где уменьшено количество итоговых практических работ.

Как сообщалось, мероприятия ко Дню знаний в этом году пройдут в понедельник, 2 сентября. К 1 сентября планируется ввести в эксплуатацию шесть детских садов на более чем тысячу мест, восемь школ-новостроек на 7288 мест.-0-