Шойгу: давление западных стран вынудило РФ и Беларусь принять новую военную доктрину

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военные угрозы, политическое и экономическое давление со стороны западных стран вынудили Россию и Беларусь принять ответные меры, одна из них - новая военная доктрина Союзного государства, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера", - сказал Сергей Шойгу на совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси.

По его словам, одна из таких мер - новая военная доктрина Союзного государства. "Подготовлена новая военная доктрина Союзного государства, которую планируется утвердить в ближайшее время на очередном заседании Высшего государственного совета Союзного государства", - сказал Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что Североатлантический альянс укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости границ Союзного государства России и Беларуси, военно-политическая обстановка сложная. "Наращивается передовое присутствие блока НАТО вблизи границ Союзного государства России и Белоруссии, совершенствуется его военная инфраструктура, создаются запасы вооружения, военной техники и материальных средств, отрабатываются мероприятия переброски войск", - сказал Сергей Шойгу.

Он подчеркнул важность встречи с белорусскими коллегами в очном формате, несмотря на пандемию, из-за сложной военно-политической обстановки. "Сегодня мы обсудим актуальные вопросы взаимодействия наших оборонных ведомств. Проведение заседания в очном формате, несмотря на продолжающуюся пандемию, подчеркивает важность наших встреч в условиях сложной военно-политической обстановки", - сказал Сергей Шойгу.

"В Польшу и прибалтийские государства переброшены бронетанковая бригада сухопутных войск Соединенных Штатов Америки и четыре многонациональные батальонные тактические группы. Сформированы штабы коалиционных дивизий альянса в Румынии, Польше и Латвии. Увеличивается емкость портовой и аэродромной инфраструктур", - сказал Сергей Шойгу.

По его оценке, численность сил первоочередного задействования НАТО возросла практически вдвое - с 25 тыс. до 40 тыс. военнослужащих. "В Румынии и Польше Вашингтон размещает противоракетные комплексы "Иджис эшор". При этом универсальность их пусковых установок позволяет применять наряду с противоракетами крылатые ракеты "Томахок" и перспективные ударные средства, разрабатываемые Пентагоном", - отметил министр обороны РФ.-0-