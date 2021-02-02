Шпаковский: белорусская оппозиция и эмигранты выступают в роли обманутых вкладчиков

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская оппозиция и эмигранты выступают в роли обманутых вкладчиков. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский.

"Об этом можно говорить исходя из той информации, которая поступает из штабов многочисленных лидеров оппозиции за рубежом. А это уже, как минимум, несколько структур, - рассказал Александр Шпаковский. - Это так называемый координационный совет, офис Тихановской, народное антикризисное управление во главе с Латушко, некий центр, который окормляют супруги Цепкало, и от этого еще отпочковывается ряд других более мелких фракций, в том числе фонды спортивной и культурной солидарности и так далее. То есть многочисленные центры, желающие каким-то образом координировать деятельность белорусской оппозиции за рубежом либо паразитировать на судьбах тех соотечественников, которые приняли решение покинуть Беларусь по политическим основаниям и просить убежища на территории Литвы, Латвии или Польши".

По словам политолога, расследования литовских государственных СМИ указывают на то, что коррупционные проявления в этой сфере очень высоки.

"Недавно литовское телевидение выявило тот факт, что организация "Дапамога" на самом деле не занимается никакой помощью эмигрантам. По факту она просто зарабатывает на них деньги, предоставляя услуги по найму жилья в Литве, юридического характера, помощь в оформлении разного рода документов. За все это с эмигрантов из Беларуси взимаются денежные средства. Наверное, те деньги, которые они заработали в нашей стране и прихватили с собой в эмиграцию", - подчеркнул он.

Александр Шпаковский также привел в пример те сведения, которые были обнародованы в эфире телеканала ОНТ в репортажах о деятельности оппозиции. "Видно, что у них достаточно информированные источники, владеющие проблематикой. Там и аудиозаписи переговоров, и видео. И даже недавно практически полностью была показана в эфире белорусского телевидения закрытая видеоконференция в Zoom лидеров оппозиции и актива, находящегося на территории нашей страны. Исходя из обнародованных сведений тоже все очевидно. Тихановская призналась в том, что на переворот в Беларуси внешними силами были выделены денежные средства в размере 50 млн то ли долларов, то ли евро. Однако она утверждает, что до нее и ее окружения эти денежные средства не дошли. Соответственно, поделиться с активистами в Беларуси этими деньгами она не может. А далее Тихановская открыто заявляет о том, что в отношении распределения денег действует принцип "кто успел - тот и взял". Этой фразой я бы и охарактеризовал отношения оппозиционеров в области финансов между собой, с западными донорами, с активом внутри страны", - сказал он.

Политолог добавил, что эта схема не меняется многие годы. "Денежные средства выделяются в основном через американские фонды, распределяются позже различными литовскими и польскими деятелями под контролем литовских и польских спецслужб. По пути от американских фондов к литовцам и полякам значительная часть этих денег оседает в руках у иностранцев. Иные средства забирают себе руководители так называемых штабов, которые находятся за рубежом. В Беларусь поступают еще меньшие деньги, а до рядовых активистов не доходит практически ничего. То есть именно эти люди выступают в роли обманутых вкладчиков, которых сначала побуждают выступать против государства, потом призывают к эмиграции, а уже в эмиграции люди оказываются в достаточно сложных условиях и в принципе в полной зависимости от оппозиционных лидеров и внешних координаторов", - заключил Александр Шпаковский.-0-