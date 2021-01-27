Шпаковский: белорусское государство должно взяться за политическое просвещение молодежи

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусское государство должно взяться за политическое просвещение молодежи. К этому призвал власти политолог Александр Шпаковский в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Комментируя протесты в России, Александр Шпаковский обратил внимание, что их организаторы не зря сейчас делают ставку на детей и молодежь. Причем в информационной работе с молодым поколением делается ставка на эмоции.

"Молодым людям на их вопросы надо давать конкретные ответы. Надо заниматься политическим просвещением молодежи с учетом тех форм и методов, тех источников информации, которые они используют. Значит, надо идти в TikTok, значит, надо эти прекрасные российские молодежные проекты, такие как Юнармия (детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение. - Прим. БЕЛТА), разворачивать в том числе и в информационном поле. И у нас то же самое необходимо делать", - сказал политолог.

Причем, подчеркнул он, этой работой надо заниматься уже сейчас, потому что в дальнейшем снять молодежь с иглы деструктивных источников информации будет достаточно сложно. "Общаясь в августе 2020 года в среде протестующих, больших небылиц о нашем государстве, личности Президента, сотрудниках правоохранительных органов, чем в этой среде, я не слышал. Я тогда сделал самый главный вывод: они не знают нашего государства. Они его знают исключительно по сообщениям этих источников информации", - отметил Александр Шпаковский.-0-