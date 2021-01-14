Шпаковский: делегаты ВНС - люди, которые внесли серьезный вклад в развитие нашей страны

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегаты Всебелорусского народного собрания - люди, которые внесли серьезный вклад в развитие нашей страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский, комментируя заявления некоторых оппозиционеров о включении делегатов ВНС в санкционные списки.

"Во-первых, возникает вопрос: какое право имеет Латушко налагать какие-либо санкции на делегатов Всебелорусского народного собрания? Понятно, что таким правом он не обладает. Второй вопрос заключается в том, что, по всей видимости, у Латушко и сил, которые он представляет внутри страны нет, ни политической поддержки, ни влияния, ни возможностей. И единственное, что им остается, - это запугивать и угрожать некими санкциями, которые могут ввести, так сказать, западные координаторы этого протестного проекта", - сказал Александр Шпаковский.

По его словам, это свидетельствует о полной политической деградации оппозиции. "Когда-то коллаборационисты во время Великой Отечественной войны, не имея поддержки среди населения, обращались за помощью к захватчикам и им содействовали. Так и здесь, не имея поддержки белорусского народа, они пытаются запугивать какими-то наказаниями, которые по их доносам будут вводить их иностранные хозяева. Это политический момент. А моральный момент заключается в том, что среди делегатов Всебелорусского народного собрания представлены депутаты местных советов, которых выбрал народ. Это люди, которых хорошо знают в рамках своих округов. Обычно именно местные депутаты являются лидерами мнений в регионах, где они проживают и работают. Ну а второе - это делегаты, которых выдвинули общественные объединения, трудовые коллективы. Практически всегда это известные люди, которые в той или иной степени внесли серьезный вклад в развитие нашей страны", - отметил политолог.

Александр Шпаковский подчеркнул, что включение делегатов ВНС в санкционные списки - аморально. "Латушко 25 лет отработал в белорусском государственном аппарате, сделал свою карьеру и имя в Беларуси, а в тяжелый момент для нашей страны, скажем прямо, изменил интересам нашей Родины. Сейчас же из-за рубежа он пытается угрожать своим соотечественникам. Я это так вижу, - добавил он. - И еще хочу сказать, если за деятельность на благо нашей родной Беларуси меня когда-либо внесут оппоненты нашей страны в какие-либо санкционные списки, я буду только этим гордиться".-0-