Шпаковский: если бы в мире право что-то значило, то трибунал для руководства Польши был бы все ближе

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если бы в этом мире право что-то значило, то трибунал для Дуды, Моравецкого и Качиньского был бы все ближе. Такое мнение опубликовал в своем Тelegram-канале политический аналитик Александр Шпаковский, комментируя озвученную информацию польским военнослужащим, который попросил политического убежища в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Заявления дезертира могут показаться неправдоподобными. Нельзя исключать, что он набивает себе цену для получения убежища так же, как белорусские "беглые" рассказывают в Польше, как их пытала рота ОМОНа раскаленной кочергой, а они так и не сдали пароль от телефона. Но! Есть один нюанс: пусть наши польские соседи пустят в приграничную зону журналистов, депутатов, правозащитников, сотрудников Красного Креста и иных международных организаций. Почему не пускают?" - задается вопросом эксперт.

Он также обратил внимание: показания польского военнослужащего Эмиля Чечко совпадают с публикациями в западной прессе, где встречалась цифра 70 и 220 убитых поляками беженцев. "И наконец, кто ответит за смерть 14 человек, трупы которых уже обнаружены на польской границе со следами пыток и насилия? Если бы в этом мире право что-то значило, то трибунал для Дуды, Моравецкого и Качиньского был бы все ближе", - отметил Александр Шпаковский.-0-