Шпаковский: государство смогло не только восстановить, но и развить пострадавшие от радиации регионы

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восстановление и развитие пострадавших от аварии на ЧАЭС районов казалось чудом, тем не менее эта задача была по плечу белорусскому государству. Такое мнение в своем Telegram-канале разместил политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

Он напомнил, что в преддверии очередной годовщины аварии на ЧАЭС была реализована очень интересная идея: в пострадавшие районы, в том числе в зону отчуждения, где сейчас создан Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, пригласили группу блогеров и журналистов.

"Некоторые материалы коллег привлекли мое внимание и, полагаю, будут интересны тем, кому небезразлична тема чернобыльской аварии, восстановления пострадавших территорий и их нынешнего состояния. Подвиг каждого ликвидатора, ежедневный труд людей по спасению родной земли, историческую роль Лукашенко, занявшего мужественную и принципиальную позицию в непростом вопросе, еще предстоит описать историкам будущей Беларуси. Проще всего было тогда послушать рекомендации разных советчиков и бросить 25% территории страны на произвол судьбы, - подчеркивает политолог. - Восстановление, а тем более развитие пострадавших районов казалось чудом. Тем не менее, белорусское государство пошло по этому сложному пути и задача оказалась по плечу. Не исключаю, что девиз "Любимую не отдают!" появился у Президента гораздо раньше, чем в 2020 году. Поэтому и свой "Чернобыльский шлях" Лукашенко каждый год проводит в пострадавших районах, которые посещает чаще, чем другие регионы республики".-0-