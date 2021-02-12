Шпаковский: каждое Всебелорусское народное собрание - определенная веха в истории страны

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждое Всебелорусское народное собрание - определенная веха в истории страны. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский, комментируя первый день работы VI ВНС.

"Каждое Всебелорусское народное собрание - это определенная веха в истории нашей страны, потому что оно проводится традиционно либо перед выборами, либо в преддверии тех или иных значимых политических, электоральных кампаний. Сейчас очевидно, что Беларусь находится на таком переходном этапе. И для того, чтобы этот этап пройти максимально безболезненно, необходима широкая дискуссия в обществе по разным вопросам: социально-экономического развития, политического устройства нашей страны, будущих конституционных преобразований. И мне кажется, что такого рода широкая дискуссия проходит успешно", - сказал Александр Шпаковский.

Политолог подчеркнул, VI ВНС проходит в несколько необычных условиях. "Потому что внутри нашей страны и за рубежом есть силы, которые хотели бы помешать его проведению. И, если мы будем анализировать результативность действий власти и ее оппонентов, то пока мы видим, что власть достаточно успешно справляется с целями и задачами организации Всебелорусского народного собрания, актуализации важных вопросов общественно-политического и социально-экономического характера. В то же самое время оппоненты власти, которые поставили перед собой цель дискредитировать Всебелорусское народное собрание, не допустить туда делегатов, запугать, представить собравшихся некоей серой массой, которая исключительно по приказу действует, провести свои альтернативные мероприятия - пока все эти цели, мягко говоря, не достигнуты", - заключил он.

VI Всебелорусское народное собрание сегодня продолжило работу во Дворце Республики в Минске. Накануне с докладом на ВНС выступил глава государства. Ожидается, что Александр Лукашенко примет участие в работе форума и сегодня.

Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-