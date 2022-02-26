Шпаковский: коллективную память народов-победителей в войне пытаются стереть колоссальным давлением

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колоссальным информационным давлением сегодня пытаются стереть коллективную память народов-победителей в Великой Отечественной войне, заявил политолог Александр Шпаковский в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Колоссальное информационное давление оказывается на народы-победители в Великой Отечественной войне с тем, чтобы стереть их коллективную историческую память: агрессора объявить жертвой, жертву - агрессором, возложить ответственность на тех, кто больше всех пострадал. В проекте новой редакции Конституции (Республики Беларусь. - Прим.БЕЛТА) артикулируется норма о том, что государство берет на себя обязательство заботиться и сохранять историческую память о подвиге и жертвах белорусского народа в годы Великой Отечественной войны", - отметил Александр Шпаковский.

Авторы фильма подчеркивают: прописав в проекте Конституции историческую ответственность перед поколением победителей, белорусское общество страхуется от повторения лихих 90-х. Белорусскому государству нужна прививка от коллаборационизма.

В этой связи в фильме вспоминают БНФ как прообраз местных националистов. Исторический миф они списали у сбежавших в США, Канаду и Западную Европу белорусских коллаборационистов образца 1944-1945 года. Позже были опубликованы документы, как их окормляла иностранная разведка и как натравливала на советскую власть в большой геополитической игре. "А в конце 80-начале 90-х лозунги националистов предельно просты и даже примитивны: "советы сделали нас рабами", "кто съел всю картошку - русские, кто угнетал нас два века - русские", "кто будут наши друзья - американцы, будем с американцами - заживем как они", - напомнили авторы фильма.

При этом проводятся параллели с недавними событиями в Беларуси. "Примитивизм лозунгов, опора на страх, эмоции и националистическую диаспору - все это белорусам повторят в 2020-м. И символику коллаборационистов достанут, и русофобию - замкнутый круг исторического поражения предателей", - отмечается в фильме.

Блогер, бывший член партии Белорусский народный фронт Павел Карназыцкий считает, что сегодня многие люди надеются на то, что "диаспора нам поможет". "Но будет ли помогать диаспора потомкам тех, кто их изгнал? Ведь смотрите, откуда взялась диаспора? Очень много людей вынуждено было покинуть Беларусь после войны. Когда они во время войны связали свою судьбу с планами Гитлера и послужили в полиции, батальонах, после войны они были вынуждены убежать. Единственная страна, которой нужны были мигранты, - Соединенные Штаты Америки, которые решили продолжить дело Гитлера. Тех, кто служил СС, вермахту, Соединенные Штаты взяли себе на службу служить против Советского Союза. И многие из представителей диаспоры так и устроились благодаря тому, что они пошли работать снова против своей страны. Сложно верить, что они желали своей стране что-то хорошее", - заметил Павел Карназыцкий.

И действительно, призывы удушить санкциями белорусскую экономику, заставить народ от бедности выйти на улицы сродни участию в геноциде современников в годы Великой Отечественной войны.-0-