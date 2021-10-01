Шпаковский: коллективный Запад заинтересован в разжигании ненависти в Беларуси

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад заинтересован в разжигании ненависти в Беларуси. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Неприкрыто видно, что коллективный Запад заинтересован в разжигании ненависти в Беларуси и был застрельщиков цветного переворота в нашей стране", - сказал Александр Шпаковский. Он заметил, что соответствующим образом отрабатывают белорусскую повестку и западные медиа.

Например, о недавнем происшествии, когда был убит сотрудник Комитета государственной безопасности Беларуси, европейские СМИ писали весьма ангажировано: "Белорусы начали стрелять друг в друга" (Deutsche Welle), "В Минске застрелили IT-менеджера. Власти заявили, что он убил сотрудника КГБ" (ВВС).

Как отметил директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук, подобные заголовки новостей идентичны заголовкам времен холодной войны. Глава медиахолдинга подчеркнул, что Запад поставил перед собой цель дестабилизировать обстановку в Беларуси и готов добиваться этого любыми средствами, невзирая ни на человеческие жизни, ни на финансовые затраты.-0-