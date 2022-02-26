Шпаковский: Конституция - не только правовой, но и идеологический документ

Скриншот видео "Беларусь 1"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конституция - не только правовой, но и идеологический документ, заявил политолог Александр Шпаковский в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. "Конституция - это не только юридический правовой документ. Это еще документ политический, идеологический", - сказал Александр Шпаковский. Он считает, что Великая Отечественная война - центральное, стержневое событие в истории Беларуси. "По сути, это была война за выживание. Сейчас не зря Генеральная прокуратура приняла к производству дело о геноциде белорусского народа. Нигде в мире гитлеровцы не применяли уничтожение деревень вместе с живыми людьми, причем огнем. Враг вел войну на физическое уничтожение нашего народа. Это надо понимать", - заметил политолог. Он уверен, что в 1996 году вопрос иначе, как праздновать День независимости Беларуси 3 июля, просто не стоял.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!