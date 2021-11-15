Шпаковский: кризис на границе нужно рассматривать в более глобальном контексте

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кризис на границе Беларуси с Польшей нужно рассматривать в более глобальном контексте международных отношений. Таким мнением в эфире "Альфа Радио" поделился политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Эксперт считает, что на границе происходят странные вещи, которые наводят на мысль о том, что вся эта катавасия связана не столько с беженцами, сколько с другими аспектами политики Европейского союза и в частности внутрипольской политики.

"С начала этого года, по данным итальянского Министерства иностранных дел, в страну прибыло 54 тыс. беженцев по морскому пути. Десятки тысяч прибыли по так называемому Балканскому коридору. В чем же там проблема на белорусско-польской границе? Почему эти несколько тысяч человек стали камнем преткновения, из-за которого чуть ли не начинается третья мировая война? - сказал он. - В Польше у границы сосредоточена 20-тысячная военная группировка, латыши проводят какие-то учения, о которых никого не оповещают, уже четвертую статью устава НАТО собираются задействовать (суть ее в том, что, условно говоря, Родина в опасности). Я задаюсь вопросом, связано ли это с Беларусью, насколько связано, при чем здесь внутриполитические аспекты".

Он убежден, что кризис на границе Беларуси с Польшей нужно рассматривать в более глобальном контексте международных отношений. "Что происходит в международных отношениях на сегодняшний день? США и Великобритания всячески пытаются убедить своих союзников в том, что Россия готовит нападение на Украину. На этом фоне возникает белорусско-польский кризис на границе, связанный с беженцами, под марку которого Варшава непосредственно к нашим рубежам подводит войска и сосредотачивает фактически наступательную военную группировку. Это ведь нарушение международных договоров! Нельзя у границы разворачивать такие крупные военные подразделения. Еще один документ, который нарушается, - Женевская конвенция о правах беженцев", - отметил аналитик.

Александр Шпаковский напомнил, что в Польше совсем недавно проходили массовые манифестации против правительства Матеуша Моравецкого. "Значительная часть польского общества не поддерживает правоконсервативный курс президента Анджея Дуды. К этому конфликту Дуды с его обществом добавляется конфликт Польши с Еврокомиссией, которая выступает против ряда польских законов", - подчеркнул он.

Проанализировав все вышеупомянутые факты, эксперт обозначил два возможных сценария использования кризиса на границе Западом: "Не является ли кризис на границе попыткой отвлечь внимание поляков от своих внутренних проблем? И не используется ли он в более глобальном замысле, который предполагает развязывание конфликта в нашем регионе?"-0-