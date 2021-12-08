Шпаковский: международное расследование жестких действий польских силовиков на границе неминуемо

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международное расследование по факту жестких действий польских силовиков на границе неминуемо. Таким мнением с подписчиками своего Тelegram-канала поделился политический аналитик Александр Шпаковский, комментируя информацию об очередном погибшем беженце на польской стороне границы с Беларусью, сообщает БЕЛТА.

"Еще один труп на польской границе. Итого официально вследствие миграционного кризиса и нарушений прав человека со стороны государств ЕС погибли 14 человек из числа беженцев. Хотя западная пресса пишет о десятках погибших", - отметил эксперт.

По его словам, эту версию нельзя исключать, так как польская сторона ограничивает доступ журналистов, правозащитников, международных чиновников в приграничную зону. "Существует мнение, что таким образом Варшава пытается скрыть следы преступлений, включая внесудебные казни нарушителей границы. Если действительно речь идет о десятках, а то и сотнях погибших, то международное расследование по данному вопросу неминуемо. В этом случае белорусский Следственный комитет, который по крупицам собирает информацию о преступлениях польских военных, работает на перспективу", - сказал Александр Шпаковский.

Как ранее сообщалось, тело погибшего нелегального мигранта предположительно из Нигерии нашли на польской стороне границы с Беларусью. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Обстоятельства гибели выясняются.-0-