Шпаковский не исключает очередных провокаций Украины на границе

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Это осознанное действие со стороны украинской военной верхушки. Так в эфире "Альфа Радио" политолог Александр Шпаковский прокомментировал нарушение госграницы Беларуси украинским вертолетом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал sb.by.

"Как и провокация в свое время в Керченском проливе, это абсолютно осознанное действие со стороны украинской военной верхушки. Они дали команду прощупать нашу систему пограничного контроля и противовоздушной обороны. И если вдруг было бы принято решение сбить вертолет, вполне возможно, это стало бы поводом для какого-то очередного витка санкций против нашей страны либо начала локального вооруженного конфликта", - сказал аналитик.

Вместе с тем он отметил, что вероятность начала соседями Беларуси крупномасштабных боевых действий в отношении нашей страны очень мала. "В советское время было понятие "пограничный инцидент". Это советско-японские конфликты перед началом Великой Отечественной войны, инцидент с Китаем на острове Даманском. Пограничный инцидент в нынешнее время может быть как раз таки с Украиной. В период достаточно спокойных белорусско-украинских отношений, даже сказал бы партнерских, в Беларуси был задержан кадровый офицер украинской военной разведки, действующий под прикрытием журналиста. Он признал свою вину, был осужден, некоторое время находился в местах лишения свободы, но потом условно-досрочно был освобожден и отправлен в Украину. А задержан был при попытке получения секретных документов, относящихся к специфике действий Совета безопасности", - напомнил Александр Шпаковский и отметил, что этот случай прекрасно показывает, как Украина ведет себя по отношению к Беларуси.

Политолог считает, что провокации со стороны Украины будут продолжаться. "Напомню еще один случай. Пресс-служба, по крайней мере украинских пограничных органов, отрицает, что их вертолет незаконно вошел в воздушное пространство Беларуси и пересек границу. Аналогичный случай был, когда под угрозой применения боевой авиации они развернули наш гражданский борт "Белавиа", посадили его в Киеве, достали оттуда Армена Мартиросяна, допросили и потом борт вылетел. А когда им сказали, что они поступили таким образом, спикер СБУ начала кричать, что этого не было. Пришлось обнародовать звукозапись, тогда тон поменялся. Я полагаю, что провокации со стороны Украины будут", - предположил Александр Шпаковский.-0-