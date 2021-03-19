Шпаковский: нельзя забывать о трагедии концлагеря "Озаричи"

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя забывать о трагедии концлагеря "Озаричи". Об этом в своем Telegram-канале пишет директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" Александр Шпаковский.

"Сегодня годовщина со дня освобождения узников концлагеря "Озаричи". На самом деле это был комплекс из трех лагерей, расположенных на территории современного Калинковичского района Гомельской области. Туда по решению немецкого командования были согнаны "нетрудоспособные жители" прифронтовой полосы, в основном глубокие старики, женщины и дети. Всех мужчин в возрасте от 15 до 65 лет принудительно мобилизовали для рытья окопов и иных работ в интересах оккупационных войск. В лагерях практиковались расстрелы, пытки, заключенных морили голодом, образовались очаги инфекции сыпного тифа. Отдельные историки склоняются к тому, что немцы специально способствовали эпидемии среди заключенных, чтобы использовать тиф как биологическое оружие против наступающих советских войск. За короткий период времени погибли более 20 тыс. из общего количества в 50 тыс. узников, согнанных в Озаричи", - напоминает Александр Шпаковский.

По его мнению, примечательно, что ответственность за эти преступления несет вермахт - те самые "просто солдаты". "Командир 35-й дивизии вермахта генерал-лейтенант Георг Рихерт был впоследствии повешен в 1946 году в Минске на ипподроме по приговору военного трибунала. Нельзя забывать об этом. Надо пересматривать свидетельства очевидцев и детям показывать. А то "гісторыкі" на иностранные гранты нам расскажут, что ничего этого не было, и вообще, если бы не "тоталитарный Советский Союз", то и немцы бы на Беларусь не напали, - рассуждает аналитик. - Пишу об этом на полном серьезе, так как на одной из диалоговых площадок уже доводилось слышать определение полицаев и коллаборационистов, как "движения сопротивления", "несогласных с диктатом Компартии".-0-