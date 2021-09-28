Шпаковский о результатах работы Конституционной комиссии: мы не дали "закуклить" ВНС

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одним из важных предварительных итогов работы Конституционной комиссии стало решение не ограничиваться только депутатами разных уровней и парламентариями при формировании состава Всебелорусского народного собрания. Об этом заявил журналистам один из членов комиссии Александр Шпаковский, передает корреспондент БЕЛТА.

На расширенном заседании Конституционной комиссии с участием Президента политолог выступил по вопросу комплектования ВНС, передав, по его словам, мнение большинства представителей политического актива страны. Он настаивал на том, чтобы состав делегатов ВНС формировался не только из депутатов Палаты представителей, областного и Минского городского советов депутатов, членов Совета Республики, но также и иных граждан, обладающих избирательным правом. "Я не думаю, что у нас в ходе нынешнего совещания получится предложить оптимальный механизм формирования ВНС. Предлагаю просто закрепить в Конституции принцип его комплектования как "представители депутатского корпуса плюс иные граждане Республики Беларусь, обладающие избирательным правом". А детализировать, каким образом будут выдвигаться делегаты ВНС, на уровне избирательного законодательства", - заявил на заседании комиссии Александр Шпаковский.

Такое предложение поддержал и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. "В целях обеспечения преемственности созываемых собраний предлагается дополнительно в Конституции предусмотреть, что в состав ВНС на правах его постоянных членов включаются по 20 делегатов, избираемых каждой палатой парламента. То есть эти люди будут осуществлять свои полномочия бессрочно, фактически пожизненно, в целях преемственности и стабильности. Это, конечно, должны быть наиболее авторитетные, заслуженные люди, как правило, ранее занимавшие руководящие посты в системе государственного управления и народного хозяйства. Также, думаю, что в состав ВНС должны входить по должности высшие должностные лица, а также президенты Беларуси, полномочия которых прекращены", - сказал спикер.

Также в пользу расширения состава делегатов ВНС высказался и Президент Александр Лукашенко.

Комментируя журналистам итоги заседания Конституционной комиссии, Александр Шпаковский отметил, что удалось предотвратить попытку "закуклить" народное вече в бюрократических рамках.

"Существовала угроза "закуклить" идею народного вече в некий съезд депутатов. Это, на мой взгляд, неправильная позиция. Хотя она привлекательна своей простотой с точки зрения легитимности процедуры. Эти люди избраны, они легитимны, наделены народом определенными полномочиями и не дано дополнительно изобретать какие-либо иные механизмы. Вместе с тем есть потребность расширить представительную демократию в Беларуси. Вот об этом идет речь", - пояснил он.

Политолог убежден, что до двух третьих состава ВНС должны быть широкие круги: выдвиженцы от граждан, обладающих избирательным правом, общественных объединений, политических партий, трудовых коллективов. "Если мы говорим о переменах, и глава государства это очень точно понимает, они должны быть в конституционном русле. Те, кто хочет больше свобод и больше демократии, они получают возможность в том числе через ВНС доносить свою позицию, а не на улице противозаконными методами", - считает Александр Шпаковский.

На заседании комиссии Александр Шпаковский поднял также еще один проблемный, с его точки зрения, вопрос - о возможности выдвижения кандидатов в депутаты от трудовых коллективов. Эксперт считает, что эта норма таит в себе риски и ее лучше исключить из Конституции. "Понятие "трудовой коллектив" между 1994 годом и нынешним моментом претерпело серьезные изменения, - отметил он. - Не дадим ли мы таким образом в будущем коммерсантам инструмент для недобросовестной политической конкуренции, когда они просто-напросто будут обходить фильтр по сбору подписей граждан и выдвигать подконтрольных кандидатов в депутаты, влияя на мнение трудового коллектива, который находится в непосредственной зависимости", - задал резонный вопросом политолог. Особую актуальность, по его словам, данная тема приобретает в связи с приданием конституционного статуса ВНС, в состав которого будут входить депутаты.

"Что касается трудовых коллективов, наверное, вы правы, - отреагировал по этому вопросу Президент. - Кто знает, как жизнь повернется, как пойдет. Но все-таки надо ВНС не только делать съездом Советов. Это тоже неплохо, но надо расширить состав. Как? Давайте думать. Я не знаю. Просто было: от трудовых коллективов повыдвигали и прочее. А нам надо сделать так, чтобы эта традиция прижилась. И не делать ничего искусственно, насколько это возможно".-0-