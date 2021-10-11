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11 октября 2021, 12:26

Шпаковский о санкциях: пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, - вложено много средств

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока сложно сказать, когда Евросоюз успокоится, они не могут уступить, так как вложено много сил и средств. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" выразил политолог Александр Шпаковский, комментируя санкции ЕС в отношении Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Пока сложно сказать, когда ЕС успокоится. Будет и пятый, и шестой пакет санкций. Они не могут уступить, так как вложено много сил и средств. Тут еще и моральный момент, ведь Александр Лукашенко мокрой перчаткой отхлестал по мордасам глобальную европейскую верхушку. Причем несколько раз: и в ситуации с коронавирусом, и при подавлении цветной революции, и когда из самолета изъяли бандита Протасевича, и в недавнем интервью журналисту CNN. Президент сейчас настолько силен, как в свои лучшие молодые годы. Он неоднократно говорил, что будет уходить, и я убежден, что когда настанет этот момент, большое количество людей будет упрашивать Лукашенко остаться", - подчеркнул эксперт.

Александр Шпаковский отметил, что Беларусь будут еще не раз пытаться наказывать, однако сейчас задача государства заключается в выстраивании схем, которые помогут избежать негативных последствий от санкций. Кроме того, важно переориентироваться на тех партнеров, которые готовы работать с нашей страной.

"Влияния западной инфраструктуры практически не осталось, чему я очень рад. После неудавшегося мятежа министр иностранных дел Беларуси прямо сказал европейским послам: "За все гадости заплатит ваше гражданское общество". Те, кто дестабилизировал обстановку в нашей стране, практически зачищены, вскоре их не останется вовсе", - отметил политолог.

Он считает, что произошедшее в Беларуси в прошлом году - конфликт двух мировоззрений, а именно либерально-буржуазного и традиционного белорусского. Александр Шпаковский также поделился мнением, как необходимо поступать, чтобы такого больше не повторялось. "Я уже не раз говорил, что кривляка в Instagram в эпоху постправды имеет больший вес, чем мнение авторитетного ученого. Во-первых, необходимо продолжать то, что мы делаем сейчас. Государство не сможет существовать долгое время за счет борьбы правоохранителей с проявлением радикализма. Необходимо создавать устойчивые политические институты, которые будут транслировать определенную идеологическую и духовно-нравственную повестку. Нам надо дальше продвигать наши ценности: День народного единства, большое количество публикаций и фильмов о ВОВ и ее героях, надо брать советский период истории Беларуси и напоминать гражданам о наших достижениях. Также необходимо взять за основу новейшую историю нашей страны, в том числе в воспитании молодежи. У нас уже есть герои - погибшие летчики, офицер КГБ. И самое главное, не отказываться от социальной модели белорусской экономики в угоду всем либерально-рыночным псевдонаучным принципам", - резюмировал Александр Шпаковский.-0-

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