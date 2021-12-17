Шпаковский о запросе польским военнослужащим убежища в Беларуси: вот уже и перебежчики пошли

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический аналитик Александр Шпаковский в своем Тelegram-канале прокомментировал информацию о польском военнослужащем, который попросил политического убежища в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Вот уже и перебежчики пошли. Скоро появятся также "возвращенцы", которые будут разоблачать "беглых" и их кураторов", - отметил эксперт.

Появилась и первая реакция от политиков Польши. Так, польский евродепутат от партии "Гражданская коалиция" Дариуш Росати на своей странице в Twitter написал: "Кризис на польско-белорусской границе. Польский солдат попросил убежища в Беларуси. Беларусь является бастионом свободы по сравнению с Польшей и правящей партией "Право и справедливость?".

Как ранее сообщили в ГПК, 16 декабря вблизи белорусско-польской границы нашим пограничным нарядом был остановлен военнослужащий Вооруженных сил Польши Чечко Эмиль 1996 года рождения. Мужчина заявил, что является военнослужащим 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, части которой были переброшены для обеспечения охраны участка границы с Беларусью в период действия чрезвычайного положения на приграничных территориях Польши. В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Беларуси.-0-