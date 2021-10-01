Шпаковский об интервью Президента CNN: вполне могут накрутить только то, что им надо

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос, конечно, как покажут. Вполне могут накрутить только то, что им надо. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился политический аналитик Александр Шпаковский, комментируя интервью Президента CNN, сообщает БЕЛТА.

"С представителем CNN все понятно. Приехал отработать задачу. Как умный человек он твердо понимал, как это выглядит, и абсурдность ситуации заставляла мистера Мэтью Чанса сильно нервничать. Вопрос в том, удалось ли спровоцировать Лукашенко? На мой взгляд, нет, - рассуждает аналитик. - Это как в боксе, когда молодой боец выходит против титулованного и опытного соперника. Молодой начинает поединок агрессивно и быстро выдыхается, в итоге пропускает удары и проигрывает по очкам".

Александр Шпаковский считает, что интервьюер начал с традиционных для западной журналистики нелепых обвинений и менторского тона, а закончил благодарностями "господину Президенту".

"Вопрос, конечно, как покажут. Вполне могут накрутить только то, что им надо. Здесь без обид: на войне как на войне. Никакой журналистикой на Западе уже давно даже и не пахнет. Но у белорусской стороны в распоряжении есть абсолютно полная версия интервью и это наш козырь. Важно другое: на Западе твердо понимают, кто контролирует ситуацию, кто Президент страны, - отметил эксперт. - Будем смотреть интервью. Мне удалось это сделать досрочно. Право, очень интересно и сильно по содержанию".-0-