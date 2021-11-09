Шпаковский об интервью Президента: ожидаю очень интересный материал с высоким количеством просмотров

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политический аналитик Александр Шпаковский уверен, что интервью Президента журналу "Национальная оборона" будет интересным и ярким с высоким количеством просмотров. Таким мнением эксперт поделился с подписчиками своего Telegram-канала, сообщает БЕЛТА.

"Ожидаю очень интересный материал. Недавнее интервью в "Национальной обороне" с Президентом Азербайджана Алиевым получилось сильным и получило хорошее распространение. Уверен, что интервью с Александром Лукашенко будет не менее ярким, а с учетом интереса к белорусскому Президенту в русскоязычном пространстве высокая статистика просмотров обеспечена", - отметил аналитик.

Он напомнил, что ранее сам опубликовал две статьи в журнале "Национальная оборона" по истории провала цветной революции в Беларуси. Также были публикации философа Алексея Дзерманта, профессора МГИМО белорусского происхождения Кирилла Коктыша, аналитика БИСИ Игоря Валахановича, интервью госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича.

"Сегодняшнее интервью с главой государства - это уже наиболее высокий, стратегический уровень информации. Пожалуй, в журнале Игоря Коротченко за последний год собран наибольший архив экспертизы по Беларуси. Вот так спокойно ведется серьезная информационно-аналитическая работа по укреплению союзных отношений", - резюмировал Александр Шпаковский.-0-