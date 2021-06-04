Шпаковский об уголовно-правовом аспекте интервью Протасевича

Политолог Александр Шпаковский в своем Telegram-канале прокомментировал вчерашнее интервью Романа Протасевича программе "Марков. Ничего личного" на канале ОНТ.

Думаю, буду первым, так как в обществе постправды юридическая сторона вопроса интересует только следствие и суд, публика и разные "эксперты" в основном играют в игру под названием "верю - не верю".

Итак, Протасевич заключил досудебное соглашение и действует абсолютно верно с точки зрения инстинкта самосохранения. Безграмотные и эмоционально заряженные люди станут с подачи определенных ресурсов рассказывать об "условиях, в которых он оказался", "следах от наручников", "любимой девушке в соседней камере" и прочей ерунде. Мы оставим эти сопли домохозяйкам и попробуем проанализировать правовой аспект, так как все, что делает Роман, имеет под собой четкую юридическую основу, является его осознанной линией поведения и защиты в целях минимизации ответственности за совершенные преступления.

Дело в том, что в случае заключения и выполнения условий досудебного соглашения о сотрудничестве (так называемой сделки со следствием) срок или размер наказания не может превышать половины максимального срока или размера наиболее строгого вида основного наказания (ст.69-1 Уголовного кодекса). В случае совершения лицом тяжкого или особого тяжкого преступления с посягательством на жизнь и здоровье человека - не более двух третей максимального срока или наиболее строгого наказания. Кроме того, к подобным лицам не применяется санкция в виде смертной казни.

Согласно нормам УПК для заключения досудебного соглашения обвиняемый пишет ходатайство на имя прокурора. В этом ходатайстве подозреваемый (обвиняемый) заявляет о признании своей вины в совершении преступления, указывает действия, которые он обязуется совершить в целях оказания содействия предварительному следствию в расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем, а также действия по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного преступлением.

С учетом того, что свои преступные действия обвиняемый совершал с использованием информационных ресурсов и сети Интернет, то вполне логично, что загладить вред, причиненный преступными деяниями, он стремится за счет деятельного раскаяния путем выступлений в СМИ. (Прим. - Глупцам с клиповым мышлением этого не понять, но в правовом плане все именно так. С большой долей вероятности вчерашнее интервью и серия последующих - это часть досудебного соглашения гр. Протасевича со следственными органами).

Теперь зададимся вопросом, а что можно вменить Протасевичу по результатам его вчерашних признаний? Я лично обратил внимание на тот факт, что подозреваемый активно открещивается от участия в боевых действиях на Донбассе в составе вооруженного формирования "Азов", тем самым пытаясь избежать обвинений в наемничестве, а главное, в соучастии в убийствах мирного населения, сведениями о чем якобы располагает прокуратура самопровозглашенной Луганской Народной Республики.

Так, а в чем же сознается Протасевич? В частности, он сам заявил о признании вины по ст.342 УК - организация массовых беспорядков. Максимальная санкция этой статьи предполагает до 3 лет лишения свободы. Кроме того, из признаний задержанного следует, что он был связником штаба Тихановской с лицами, которые были недавно арестованы за участие в заговоре с целью захвата власти. Соответственно Протасевичу можно смело вменять ч.1 ст.357 УК - заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Санкция - от 8 до 12 лет лишения свободы. Кроме того, я лично усматриваю в действиях Протасевича состав преступления, предусмотренного ч.3 ст.361 УК, а именно публичные призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности. Максимальная санкция статьи - до 5 лет лишения свободы.

Какое максимальное наказание в итоге может быть назначено Протасевичу? Согласно ч.2 ст.72 УК окончательное наказание не может превышать максимального срока или размера наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из совершенных преступлений. Наиболее тяжким преступлением является "заговор" (ч.1 ст. 357), максимальная санкция 12 лет. Соответственно если не будут доказаны преступления Протасевича на Донбассе и он выполнит все условия досудебного соглашения, данному гражданину может грозить не более 6 лет лишения свободы. Занавес.-0-