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27 ноября 2020, 22:28

Шпаковский: определенные круги в России хотят расстроить союз с Беларусью

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определенные круги в России хотят расстроить союз с Беларусью. Такое мнение высказал политолог Александр Шпаковский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

По словам политолога, официальные лица России поддерживают белорусское государство и инициированный властью общественный диалог. Такой же позиции, отметил Александр Шпаковский, придерживаются и наиболее известные российские эксперты.

"Но есть определенные круги (их называют, вульгарно так, либеральной башней Кремля, хотя это никакая не башня, а бизнес, некоторые медийные круги), которые спекулируют на ситуации в нашей стране и у которых, наверное, стоит задача не укреплять союз Беларуси и России, а поссорить наши страны", - констатировал эксперт.

Пока эта позиция достаточно маргинальна в России, добавил политолог. Это, по его словам, подтвердил и недавний визит в Минск министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Конечно, есть товарищи, которым хочется притащить представителей координационного совета, втянуть их в переговоры с российской властью и руками России задушить собственного союзника. Об этом недавно говорил и Президент: для нас эти планы не секрет. Но в России разобрались, что произошло в Беларуси, прекрасно видят, где находятся управляющие центры этих протестов, лидеры так называемого координационного совета и кто дергает за ниточки этих людей и ситуацию", - подчеркнул Александр Шпаковский.-0-

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