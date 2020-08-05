Шпаковский: отдаю свой голос на выборах за развитие страны, а не за неопределенность

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отдаю свой голос на выборах за развитие страны, а не за неопределенность, заявил корреспонденту БЕЛТА политолог Александр Шпаковский, который проголосовал сегодня досрочно на участке №66 в Минске.

По словам эксперта, мир входит в эпоху передела, вероятность конфликтов возрастает. "Богатые государства потеряли много, бедные - еще больше. В таких условиях важны сплоченность нации, сильное государство. Голосовал за будущее, за развитие, а не за неопределенность, которую нам предлагают некоторые. Мол, давайте все разрушим, а потом будем что-то строить. При этом нет планов, нет чертежей и ресурсов для того, чтобы, образно говоря, возводить новое здание. Но ведь его нужно модернизировать, а не демонтировать", - подчеркнул политолог.

Александр Шпаковский рассказал, что в силу занятости у него, скорее всего, не будет возможности прийти и проголосовать 9 августа. В итоге решил сделать это досрочно. Эксперт считает, что в Беларуси можно было бы попробовать внедрять онлайн-голосование или голосование по почте: для избирателей это удобно. Впрочем, досрочное, по мнению Александра Шпаковского, также служит бонусом для людей, которые не желают оставаться в стороне от политических процессов. "Если человек в голосовании не участвует, фактически самоустраняется от того, чтобы влиять на управление страной, то глупо потом обижаться, если что-то не устраивает", - отметил политолог.

Собеседник признался, что до сих пор находится под впечатлением от Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию, хотя выступлений политиков в силу рода деятельности слышал и анализировал немало. "Это была очень эмоциональная речь человека, искренне переживающего за будущее страны, желающего, чтобы она прошла через испытания и получила иммунитет от возможных угроз в будущем", - поделился Александр Шпаковский.-0-