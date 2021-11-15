Шпаковский: пока беженцам помогает только белорусская сторона

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока единственные, кто помогает беженцам, - белорусские общественные объединения и правительство. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявил политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"Наша страна реально помогает этим людям. Не стоит задача кого-то обыграть в этой игре. Суть очень проста: незначительная, как полагали на Западе, Беларусь, которую они будут душить экономическими санкциями, над которой будут издеваться и рассказывать, как выборы проводить… Вот эта маленькая Беларусь оказалась значимым фактором в общеевропейской системе безопасности. Это то, что мы говорили Западу на протяжении многих лет. Мы постоянно говорили о приграничном сотрудничестве, о том, что стоим на пути наркотрафика, нелегальной миграции в Европу. И вроде бы до какого-то момента было понимание этого. Потом, наверное, в силу деградации управленческой элиты в ЕС или чрезмерного внимания к мнению таких стран, как Литва, которые претендуют на экспертизу по Беларуси и региону в целом, это понимание ушло. Они разрушили механизм сотрудничества в области пограничной безопасности, и по нашему маршруту прошли беженцы".

По словам Александра Шпаковского, нужно не допустить нарушения прав людей, которые идут через нашу страну в Евросоюз. "Мы с этой задачей справляемся. Но сдерживать этот поток… Мы что, за свои деньги должны беженцев в Ирак отправлять? Условно говоря, забирать деньги у наших пенсионеров, нанимать воздушные суда и отправлять беженцев в Ирак в условиях воздушной блокады со стороны Запада? Это абсурд! Мы не играем в игру win-win, мы никого не хотим победить. Но практика складывается так. Примут на Западе этих людей - победа Александра Лукашенко. Не примут - весь мир увидит, как говорится, кровавый оскал капитализма, подрыв европейских ценностей, и это снова победа Лукашенко. Прямые контакты с белорусским руководством - опять победа Лукашенко", - резюмировал политический аналитик.-0-