Шпаковский: политические партии на выборах в парламент не воспользовались своими преимуществами

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политические партии на нынешних выборах в парламент не воспользовались своими преимуществами. Такое мнение высказал белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Активность партий почему-то достаточно низкая. Имея возможность прямого выдвижения кандидатов в депутаты, т.е. минуя фильтр необходимости сбора подписей граждан, ни одна из партий не выдвинула своих кандидатов во всех избирательных округах", - сказал Александр Шпаковский, комментируя нынешнюю избирательную кампанию и возможность перехода от мажоритарной системы к смешанной или пропорциональной.

Единственная партия, которая выдвинула своих кандидатов в 107 округах, - это Либерально-демократическая. Остальные, включая ведущие оппозиционные партии, даже в половине округов своих кандидатов не выдвинули, констатировал политолог.

Необходимость собирать подписи граждан при выдвижении от партии отсутствует, таким образом дается возможность проявить активность в политическом процессе, однако партии этим не воспользовались. "Если этого нет, наверное, будет странно нам изменять систему, которая работает, и давать реальные рычаги управления столь слабым, инфантильным структурам, которые не в состоянии использовать преимущества при нынешнем избирательном законодательстве", - считает Александр Шпаковский.

Отвечая на вопрос о работе наблюдателей на выборах, политолог отметил, что позиция наблюдателей и международная легитимация важны, но по большому счету выборы - это внутреннее дело каждой страны. "Мы часто сталкивались с ситуациями не только в отношении Беларуси, но и в отношении многих других государств, когда элемент международного наблюдения использовался как инструмент давления, когда заранее выдвигались ангажированные оценки. Я сам бывал в миссиях международного наблюдения по линии ОБСЕ. Могу сказать, что в полной мере рекомендации ОБСЕ не выполняет ни одна из стран, входящих в данную организацию", - констатировал он.-0-