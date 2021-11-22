Шпаковский: Польша ратифицировала Женевскую конвенцию, поэтому беженцы имеют право прибыть на ее территорию

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поскольку Польшей ратифицирована Женевская конвенция, то беженцы могут прибыть на территорию этой страны, заявил политический аналитик Александр Шпаковский в эфире "Альфа Радио", сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

"Те, кто в логистическом центре, это самые бедные и обездоленные. Это люди, у которых нет денег на проводников, способных перенаправить их через окна в границе. И это те, кто ожидает гуманитарного коридора, законного решения", - подчеркнул политолог.

Он отметил, что в интернете начали появляться комментарии, в которых люди с недоумением высказываются о беженцах. "Они то с вакцинацией воюют, то с беженцами, то еще с чем-то. Это не те направления борьбы, которые актуальны на нынешнем этапе. Но тем не менее этим людям рекомендую почитать Женевскую конвенцию. Там все написано. Женевская конвенция ратифицирована Польшей. То есть беженцы имеют полное право с точки зрения системы международных договоров, в которой регулируется данная проблема, прибыть на территорию Польши и подать в компетентные инстанции прошение о предоставлении статуса беженца", - сказал эксперт.

В случае отказа выполнять эти условия, считает Александр Шпаковский, Польше и некоторым другим странам необходимо выйти из Женевской конвенции.-0-