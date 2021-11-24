Шпаковский: Польша ситуацией с беженцами на границе хочет выставить себя перед ЕС защитником Европы

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Польша использует ситуацию с беженцами на границе, чтобы выставить себя перед Европейским союзом защитником Европы. Такое мнение высказал директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Александр Шпаковский отметил, что ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе используется различными силами на Западе по-разному. Например, Польша, по его словам, пытается привлечь к себе внимание Брюсселя, выставив себя защитником Европы и показав ЕС, что страну зря недооценивают и лишают финансирования.

"Поляки пытаются раздуть эту проблему, на самом деле не такую уж и значительную, - сказал политолог. - Таким образом создав для Еврокомиссии неудобную ситуацию: если Польша защищает Европу от террористов, мигрантов, какого-то "гибридного оружия, которое использует Минск и Москва", то на этом фоне весьма неудобно лишать Польшу европейских дотаций".

Он также обратил внимание, что в то же время Варшава своей политикой и отношением к беженцам противоречит европейским ценностям. Кроме того, в нарушение всех международных норм поляки разместили у границы Союзного государства военную группировку численностью до 20 тыс. человек, танки, авиацию и артиллерию. "Это стратегический аспект", - заявил политический эксперт.-0-

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