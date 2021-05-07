Шпаковский: поствыборные события позволили многим раскрыться в информационной сфере

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. События августа прошлого года позволили многим людям раскрыться в информационной сфере. Об этом в своем Telegram-канале пишет политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"В определенном смысле я рад событиям августа 2020 года. В информационной сфере эти катаклизмы позволили раскрыться многим людям, - отмечает эксперт. - Процесс не двигался просто потому, что "как бы чего не вышло", "ведь и так все хорошо", "не надо будоражить народ" и так далее. Многое из того, что есть в наших государственных СМИ мне не нравится и сейчас. Тем не менее это даже не сравнимо с тем, что было еще год назад. С точки зрения качества контента, наступательности журналистской работы однозначно прибавили и видно, что динамика положительная. Это особенно важно с учетом того, что перестраиваться и выполнять свой долг пришлось в условиях беспрецедентной травли "людей со светлыми лицами", когда каждому из нас казалось, что он совсем один и ситуация практически безнадежная".

Тем не менее, уверен Александр Шпаковский, удалось не только выстоять, но и превозмочь обстоятельства, пойти вперед. "Сейчас вы уже на голову выше оппонентов и доказываете это каждый день своим трудом", - резюмировал аналитик.-0-