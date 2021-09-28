Шпаковский: произошла крайняя степень маргинализации активистов протестного движения

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Произошла крайняя степень маргинализации активистов протестного движения, которое с конца прошлого года утратило поддержку масс. Таким мнением с подписчиками своего Telegram-канала поделился политический аналитик Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"Вменяемые противники власти на настоящем этапе дистанцируются от этого явления, впадают в своего рода политическую апатию - "ни за тех, ни за этих", но в целом находятся в законных рамках, хоть нередко и с фигой в кармане, - считает эксперт. - Выходит так, что в рядах "активистов" остались самые экзальтированные адепты, потерявшие ориентиры добра и зла, а также чувство самосохранения".

По словам аналитика, такие люди готовы к совершению любых преступлений вплоть до шпионажа и политических убийств. Их число сравнительно невелико, но достаточно для организации сети самостоятельных ячеек.

"Особо стараются в отношении создания бандподполья в Беларуси различные диаспоральные организации, находящиеся под плотной опекой западных спецслужб, и украинская военная разведка (ГУР МО). Мирной жизни нашей стране не дадут. Придется привыкать действовать в режиме мобилизации, порой жестко. Иного выхода на ближайшее время не просматривается. Минский диалог, галстуки, бабочки, восторги и брызги шампанского - все это можно забыть", - резюмировал Александр Шпаковский.-0-