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31 мая 2021, 14:52

Шпаковский прокомментировал инцидент с посадкой самолета Ryanair в Берлине

Александр Шпаковский. Фото из архива
Александр Шпаковский. Фото из архива

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инциденты с посадкой самолетов не редкость, но ситуацию с Беларусью искусственно политизировали. Такое мнение в эфире "Альфа Радио" высказал политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА со ссылкой на sb.by.

Вечером 30 мая пассажирский самолет авиакомпании Ryanair совершил вынужденную посадку в берлинском аэропорту Бранденбург из-за угрозы взрыва. Он направлялся из Дублина в Краков. Самолет оставался на взлетной полосе до раннего утра понедельника. Была проведена проверка безопасности, угроза не обнаружена. Инцидент произошел ровно через неделю после того, как рейс Ryanair Афины - Вильнюс совершил экстренную посадку в Национальном аэропорту Минск.

"Общеизвестно, что такого рода инциденты не редкость в сфере авиаперевозок. Зачастую люди не обращают внимания на такие ситуации, но инцидент с Беларусью искусственно политизировали. Сейчас произошел аналогичный случай в Берлине: действия немецкой полиции схожи с теми, что предприняла белорусская сторона. Я убежден, что, если бы на борту Ryanair были лица, находящиеся в розыскном листе МВД Германии, их бы задержали так же, как Романа Протасевича и Софью Сапега, - отметил аналитик. - Случаи с сообщением о минировании, опираясь на международную практику, разворачиваются по одному сценарию. Экипаж принимает решение приземлиться, местные спецслужбы начинают досмотровые мероприятия в аэропорту на наличие бомбы. Так рейсы останавливаются на 7-8 часов. Доставляются неудобства пассажирам, встает вопрос - кому это выгодно?".

Также Александр Шпаковский напомнил случай, произошедший в 2016 году. "Тогда под угрозой применения боевой авиации в Украине был развернут борт "Белавиа", следовавший из Киева в Минск. Принудительная посадка была в украинском аэропорту Жуляны. Сотрудники спецслужб вывели из самолета гражданина Армении Армена Мартиросяна. Его допросили, провели повторный досмотр его багажа. Ему приказали вернуться в Киев. В 2017 году Мартиросян подал иск в отношении действий украинских спецслужб с целью признания их незаконными и получения компенсации. Он не был удовлетворен. Украинский судья ссылался на международную практику по аналогичным делам. Европейским судом в одном из похожих случаев было вынесено определение, что в случае сообщения и наличия потенциальной угрозы допустимо ограничивать права людей и больших масс", - подчеркнул политолог.

Александр Шпаковский добавил: в случае с посадкой борта Афины - Вильнюс или Дублин - Краков было сообщение об угрозе. А в истории с рейсом Киев - Минск у контрольных служб были вопросы к гражданину Армении. В этом, как считает политолог, и есть различие данных ситуаций.

"Это правомерный процесс, если действовать в русле прецедентного права. Мероприятия, которые провели белорусские правоохранительные органы и спецслужбы во время посадки самолета из Афин в Вильнюс, укладываются в европейскую правовую логику и практику", - уверен эксперт.

Он также указал на тот факт, что этот самолет находился на взлетной полосе всю ночь - до утра 31 мая. Информация о случившемся появилась сегодня утром. А после посадки Ryanair в Минске 23 мая уже спустя 15 минут появилась реакция европейских политиков.

"Это подталкивает к мысли о срежиссированной провокации. Ранее заготовленные шаблонные заявления подводят к конкретным выводам", - подытожил аналитик.-0-

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