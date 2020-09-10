Шпаковский: с каждым разом радикализация действий во время мирных протестов увеличивается

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С каждым разом радикализация действий во время мирных протестов увеличивается. На это обратил внимание политолог Александр Шпаковский в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Протесты мирные в настоящее время, и то есть ряд вопросов. С каждым разом радикализация действий увеличивается: первоначально просто ходили, сейчас зачем-то начали разрисовывать щиты сотрудников правоохранительных органов, носить ритуальные предметы, гробы и так далее с намеками определенного характера. Поэтому все очень относительно", - сказал Александр Шпаковский.

По его мнению, подобные мирные акции стали возможными только потому, что 9-12 августа в стране провалилась силовая фаза протестов, когда были массовые столкновения с правоохранителями. "Мы могли скатиться в ситуацию гражданского конфликта и были очень близки к этому. Пока страну, пользуясь риторикой Президента, от пропасти удалось отвести. Но это еще не финал", - подчеркнул политолог.

Говоря о массовости протестных акций, Александр Шпаковский обратил внимание, что сейчас организаторы стремятся выводить на улицы как можно большее количество граждан. "До момента, когда пройдет точка бифуркации и управляющим центром будет принято решение, что количества достаточно для того, чтобы идти на захват административных зданий, на штурм органов власти, - пояснил он. - Надо понимать, что социальный состав толпы таков: много людей действительно мирных, много домохозяек, студентов, есть люди с детьми (родители совершенно бездумно берут туда несовершеннолетних), но при этом есть люди, заряженные на радикальные действия, и они сбиты в соответствующие группы, они ждут команды. В этой ситуации уберечь простого человека от беды практически невозможно".

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